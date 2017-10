Attaques visant les casques bleus en RD Congo : L'ONU condamne

Le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a fermement condamné les attaques ayant visé lundi dernier deux Casques bleus en République démocratique du Congo (RD Congo). Le secrétaire général a présenté ses condoléances aux familles et proches des deux soldats tanzaniens, ainsi qu'au gouvernement tanzanien. Il a également souhaité un prompt rétablissement aux blessés, a indiqué Stéphane Dujarric, porte-parole de M. Guterres. Le secrétaire général a appelé les autorités de la RD Congo à mener "rapidement" une enquête sur ces incidents dans la province du Nord-Kivu et à poursuivre en justice les responsables de ces attaques. Le représentant onusien a de nouveau appelé tous les groupes armés à déposer leurs armes, ajoutant que les attaques visant des Casques bleus peuvent être considérées comme des crimes de guerre en vertu du droit international, a indiqué M. Dujarric. Deux Casques bleus ont été tués lundi dans l'est de la RD Congo lors d'une attaque attribuée aux rebelles ougandais des Forces démocratiques alliées (ADF), qui auraient aussi tué samedi une vingtaine de civils.