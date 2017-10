Naufrage de réfugiés rohingyas : 14 morts, des dizaines de disparus

Au moins 14 personnes sont mortes et des dizaines portées disparues après le naufrage d'un bateau de Rohingyas fuyant la Birmanie, dernier drame d'une crise ayant poussé plus d'un demi-million de réfugiés au Bangladesh en six semaines. «La mer était très agitée, nous supposons qu'ils ont perdu le contrôle de leur embarcation», explique à l'AFP Rony Mitra, pompier qui patrouille avec ses hommes le long de la plage de Shah Por Dwip, à la recherche de corps. Ce nouveau naufrage s'est produit dimanche soir dans le golfe du Bengale, non loin de l'embouchure de la rivière Naf, qui sépare la Birmanie et le Bangladesh.