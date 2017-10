Accidents de la route : Deux morts et un blessé à Aït Yahia et à Tadmaït

Deux personnes ont été tuées et une autre blessée dans deux accidents de la circulation survenus hier dans les localités d’Ait Yahia et Tadmait, dans la wilata de Tizi-Ouzou, apprend-on de la cellule de communication de la protection civile de la wilaya de Tizi-Ouzou. Le premier accident consistant en un renversement d’un véhicule dans un ravin, survenu dans la matinée peu avant 09h, a causé la mort d’un enfant de 3 ans et des blessures à une jeune de 34 ans, selon les indications de notre source. Les deux victimes de cet accident ont été évacuées à l’hôpital d’Ain El Hammam. L’accident survenu à Tadmait, tôt la matinée de la même journée, a provoqué la mort d’un passant, un homme âgé de la quarantaine, qui a été heurté par un véhicule sur la RN12, selon toujours notre source. La victime, décédée sur le coup, a été évacuée à la morgue du CHU Nedir-Mohamed de la ville des genêts, alors que le conducteur du véhicule qui a heurté cette victime, sous le choc, a été évacué à l’EPSP de la ville de Tadmait.

Bel. Adrar