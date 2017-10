Tiaret : Trois cas de paludisme

Trois cas de paludisme ont été enregistrés dans la wilaya de Tiaret, a-t-on appris dimanche du directeur de la santé et de la population. Mahfoudh Orfi a indiqué que l’hôpital Youcef-Damerdji du chef-lieu de wilaya a accueilli, depuis le 28 septembre dernier, trois personnes d'une même famille présentant les symptômes de la malaria. Une mère âgée de 35 ans et ses deux enfants (2 et 4 ans) résidant à Tiaret ont été transférés vers l’hôpital spécialisé en infectieux d’El Kettar (Alger) où ils ont reçu les soins et ont quitté l’hôpital. Une commission d’experts de l’Institut national de santé publique d’Alger est arrivée dimanche à Tiaret pour effectuer une enquête sur les causes de cette infection en prélevant des échantillons sur des moustiques se trouvant dans la maison des trois personnes affectées.

Les causes restent inconnues sachant que le climat de la wilaya de Tiaret ne favorise pas l'existence de moustiques engendrant le paludisme. Il faut attendre les résultats des analyses de l’institut national de santé publique qui est doté d'un laboratoire compétent et qualifié pour se prononcer sur la question, a-t-on souligné.

La direction de la santé et de la population de la wilaya de Tiaret a effectué des enquêtes dans ce sens s’appuyant sur un spécialiste en épidémiologie, membre de l’Organisation de la santé mondiale (OMS), qui a affirmé que les espèces de moustiques se trouvant dans la région ne causent pas cette maladie.

La direction de la santé suppose qu’un insecte provoquant le paludisme serait introduit d'un autre pays.