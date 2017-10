Drogue : Saisie d’importantes quantités

Les forces de police ont procédé à la saisie d'importantes quantités de drogue dans plusieurs wilayas, indique samedi, dans un communiqué, la Direction générale de la Sureté (DGSN). Les forces de police de la sûreté de wilaya d’Alger «ont mené récemment des opérations de recherches dans les différents quartiers relevant de leur secteurs de compétence, ce qui a permis l’interpellation de 465 individus suspects impliqués dans des affaires liées au trafic de drogue, et la récupération de 1.509 comprimés psychotropes, une importante quantité de cannabis traité et d’armes blanches», précise la même source. Dans une autre affaire, lors d’un point de contrôle, les forces de police de la sûreté de daïra de Maghnia, relevant de la sûreté de wilaya de Tlemcen, ont interpellé un individu suspect, en possession de 10 kilogrammes de cannabis traité, a ajouté la même source. Par ailleurs, les forces de police du Service régional de Lutte contre le Trafic illicite de Stupéfiants de Tlemcen, appuyés par les éléments de la sûreté de daïra de Maghnia, ont saisi récemment une plus de 19 kilogrammes de cannabis traité, ajoute la DGSN. Par ailleurs, et «dans le cadre de la lutte contre le commerce informel, les forces de police des sûretés de wilaya de Tlemcen, El Oued et Saïda ont saisi récemment une quantité de 13.174 unités de boissons alcoolisées destinées à la vente illicite et ont interpellé 3 individus suspects impliqués dans ce délit», est-il ajouté.