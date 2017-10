Accidents de la route: 7 morts en 48 heures

Sept personnes ont trouvé la mort et 32 autres ont été blessées dans 9 accidents de la route survenus ces dernières 48 heures dans plusieurs wilayas du pays, indique lundi la Protection civile dans un communiqué. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Tlemcen avec le décès de 2 personnes et deux blessés suite à une collision entre deux véhicules légers survenue sur la RN 22 commune d'El Remchi, précise la même source. Par ailleurs, les éléments de la protection civile sont intervenus pour l’extinction de 4 incendies urbains, industriels et divers au niveau des wilayas de M’sila, Bordj Bou Arréridj et Constantine sans faire de victimes.