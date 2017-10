Criminalité : Arrestation de 12 personnes à Alger

Les services de la Gendarmerie nationale ont arrêté 12 personnes et saisi 2 kg de kif traité et 291 comprimés psychotropes dans des opérations distinctes à Alger ayant ciblé des réseaux spécialisés dans le trafic de drogues, a indiqué vendredi un communiqué du Groupement territorial de la Gendarmerie nationale d'Alger. La brigade territoriale de Verte Rive a démantelé un réseau criminel activant au niveau des communes de Bordj El Kiffane et Dar El Beida, après avoir suivi les traces de deux frères (B.M) et (B.A) âgés de 26 et 30 ans, et saisi une importante quantité de kif traité (147 g), 106 comprimés psychotropes, des armes blanches et une somme d'argent des revenus du trafic. La perquisition du domicile des deux suspects a permis de mettre la main sur 1,142 kg de kif traité et l'arrestation du principal trafiquant. Les trois individus ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Dar El Beida qui a ordonné leur mise en détention au niveau de l'établissement de rééducation d'El Harrach, précise la même source. Dans une autre opération, les éléments de la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale de Douera ont arrêté un trafiquant, faisant l'objet d'un avis de recherche, et saisi 87 comprimés psychotropes, 61 grammes de drogues et des armes blanches, ajoute le communiqué. Les brigades territoriales de la Gendarmerie nationale de Zéralda, Chéraga, Baraki et Bir Touta ont arrêté 8 individus et saisi 98 comprimés psychotropes, 797 g de kif traité et des armes blanches, relève la même source. Les individus arrêtés ont été présentés devant les autorités judiciaires compétentes qui ont ordonné leur détention dans les établissements de rééducation de Koléa et d'El- Harrach. (APS)