Formation et police scientifique : L’Algérie disposée à partager son expérience

Le directeur général de la Sûreté nationale, le général major Abdelghani Hamel, a affirmé, à Alger, la disponibilité de la Police algérienne à partager son expérience en matière de formation et de police scientifique avec l'ensemble des partenaires du corps de police des pays amis et voisins, en soutenant les domaines de la coopération, l'échange d'informations, l'intensification de sessions de formation et les rencontres de coordination, indique la DGSN dans un communiqué. M. Hamel, qui présidait au centre du commandement et de contrôle de la Sûreté nationale, la clôture des travaux de l'atelier de formation sur l'analyse de l'information pénale, qui ont débuté dimanche dernier à l'initiative d'Interpol en coordination avec la DGSN, a réaffirmé "la disponibilité de la Police algérienne à partager son expérience en matière de formation et de police scientifique avec l'ensemble des partenaires du corps de la Police des pays amis et voisins, en soutenant les domaines de coopération, l'échange d'informations, l'intensification des sessions de formation et les rencontres de coordination", précise le communiqué.