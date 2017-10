5e anniversaire du décès du président Chadli : Commémoration à Tissemsilt

L’annexe du musée El Moudjahid de Tissemsilt a célébré, hier, le 5e anniversaire du décès de l’ancien président de la République, Chadli Bendjedid, a-t-on appris du directeur de cette structure.

Des dépliants et autres publications, mettant en exergue le parcours de l’ancien Président, notamment la période durant laquelle il était à la tête de l’Etat (1979-1992), ont été distribués, à cette occasion, aux élèves des établissements scolaires et aux citoyens, a indiqué à l’APS Mohamed Ajed. D’autre part, l’annexe du musée El Moudjahid a lancé, dans le cadre de cette manifestation, une opération de sensibilisation pour faire connaître l’ancien président et moudjahid Chadli Bendjedid, et ce à travers son site électronique, ainsi que ses pages officielles sur les réseaux sociaux. Chadli Bendjedid est né le 14 avril 1929 à Boutheldja, dans la wilaya d’El-Tarf. Il a rejoint les rangs de l’Armée de Libération Nationale (ALN) en 1954 et a été nommé, après le recouvrement de l’indépendance du pays, chef de la 5e Région militaire à Constantine, puis de la 2e RM à Oran en 1964. A cette époque, il a supervisé le retrait des forces françaises de plusieurs zones du pays, notamment le retrait des forces navales de la base navale de Mers El-Kebir (Oran) en 1968. Chadli Bendjedid a présidé aux destinées du pays, en remplacement du défunt président Houari Boumediène, entre 1979 et 1992. Il est décédé le 6 octobre 2012 à l’âge de 83 ans.