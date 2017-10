téléphérique Annaba-SeraÏdi : remise en service demain

La ligne de téléphérique reliant Annaba à Seraidi, en panne depuis deux mois, sera remise en service demain, a-t-on appris jeudi de l’Entreprise de transport algérien par câbles (ETAC). Ce moyen de transport par télécabines ayant fait l’objet d’une opération de maintenance et de réparation du câble porteur des télécabines accueillera, dès dimanche prochain, les usagers quotidiennement de 7h à 17h30, a indiqué L’ETAC, dans un communiqué. Le téléphérique Annaba-Seraïdi a été mis à l’arrêt, le 4 août dernier, suite aux dommages causés par l’incendie qui s’est déclenché dans la forêt du mont de l’Eddough, traversée par le téléphérique, a-t-on précisé. L’opération de réparation a porté sur la rénovation de la partie du câble endommagé et l’entretien technique nécessaire, conformément aux normes de sécurité requises, a-t-on ajouté. La ligne du téléphérique reliant Annaba à Seraïdi s’étend sur une longueur de 4km et assure le transport pour une moyenne de 2.500 voyageurs par jour, a-t-on rappelé. Le téléphérique d’Annaba constitue un acquis de première importance dans le système de transport collectif de la wilaya, avec ses 68 télécabines, assurant le transport des citoyens entre la commune montagneuse de Seraïdi et la ville d’Annaba en 20 minutes. (APS)