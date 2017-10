UN BUS TOURISTIQUE A TLEMCEN : Une initiative bienvenue

Une louable initiative d’un autre type dans un créneau différent de ceux exploités dans le domaine du tourisme de masse et de proximité, et les calèches que l’on avait l’habitude de voir prendre des touristes dans d’autres villes des pays voisins. Pour assouvir notre curiosité de quoi il retourne de ce moyen de transport, nous y avons pris place en nous acquittant de la modique somme de 300 DA, avec d’ autres passagers animés par le même désir que nous à partir de la grande place, pour effectuer un circuit avec plusieurs haltes : les vestiges de Mansourah, le plateau de Lalla Setti, le mausolée de Sidi Boumediène, les cascades d’El-Ourit et les grottes d’Aïn Fezza. À l’intérieur de ce bus, les sièges sont disposés en forme de salon marocain, dans un climat convivial où l’on vous sert du thé à la menthe de Tlemcen. Nous avons emprunté ce parcours touristique proposé aux amateurs de la nature et une aubaine pour les touristes étrangers de passage à Tlemcen à bord d’un bus fonctionnant à l’énergie solaire. Questionnée à ce sujet, la population de Tlemcen se félicite d’une telle initiative pour le développement du potentiel touristique et de la découverte de sites naturels, historiques de la ville au bout de deux heures de trajet dans ces deux autocars assurant cette prestation depuis quelques jours, dès 9 heures et jusqu’à 18 heures, toute la semaine, y compris le week-end, suscitant la curiosité des badauds et la grande joie des enfants. Les deux bus, comme ceux de Londres, disposent du wifi à bord, un esprit imaginatif à mettre à l’actif de ces jeunes promoteurs dans cet investissement utile de transport touristique intra-muros dans la ville de Tlemcen, une idée originale qui mérite d’être généralisée à d’autres régions de l’Algérie, à l’image du «Smart Bus» d’Alger qui sera mis en service incessamment pour servir beaucoup de destinations. Un plus pour l’amélioration et le développement de ce type de transport. Visiter des villes en Algérie en toute liberté à bord de ces bus, histoire de découvrir la ville en montant dans ces bus touristiques, permet de vous plonger dans la culture et la beauté des différentes renions du pays en toute facilité, idéalement indiqués pour la promotion du tourisme, est l’une des attractions les plus emblématiques de ces initiatives, qui, si elles se généralisent, trouveront sûrement preneurs chez les jeunes investisseurs pour la création d’emploi et de richesse. Beaucoup de nos villes ne sont pas visitées, en dépit du patrimoine historique, et de telles initiatives permettront, à coup sûr, d’assurer une visite complète et réussie de la ville qui nécessite de nombreux déplacements et une bonne organisation de son temps dans cette formule idéale. Grâce à cela, on pourra associer à la fois un parcours pratique et touristique. Cela permet, en quelques heures, de sillonner la ville et d’en découvrir l’essentiel des visites guidées ; ce qui ajoute une dimension culturelle et pédagogique à la visite. On fait du tourisme de jour comme de nuit. Grâce à des tarifs abordables, le bus tour, une autre formule proposant des visites guidées classiques, sans descendre du bus, une nouvelle fenêtre qui s’ouvre à partir de la ville de Tlemcen qui ne manquera de faire des émules pour son éventuelle généralisation à grande échelle dans d’autres régions de l’Algérie qui recèle d’énormes potentialités touristiques dans plusieurs registres.

A. Ghomchi