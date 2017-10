Projet de loi sur la monnaie et le crédit : Reprise des travaux mardi au Conseil de la nation

Le Conseil de la nation reprendra ses travaux mardi prochain en séances plénières consacrées à la présentation et au débat du projet de loi sur la monnaie et le crédit, a indiqué jeudi un communiqué de l'institution parlementaire. Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, a présidé une réunion de l'instance de coordination, au cours de laquelle les membres ont examiné le calendrier des travaux de la chambre haute, et décidé que les travaux reprendront mardi 10 octobre 2017 en séances plénières consacrées à la présentation et au débat du projet de loi complétant l'ordonnance 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit, a précisé le communiqué.

La réunion a également été consacrée à la présentation et à l'examen du bilan des activités du Conseil de la nation, entre le 1er janvier et le 30 septembre 2017, ainsi qu'à la présentation du plan d'action de l'institution parlementaire pour le dernier trimestre de 2017 et de son programme d'action pour 2018.