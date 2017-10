Réunion sur la sécurité des frontières : Le DG des Douanes à Tunis

Le directeur général des Douanes, Kaddour Bentahar, effectue une visite de travail dans la capitale tunisienne du 2 au 5 octobre accompagné d’une importante délégation pour participer à une réunion de haut niveau sur le renforcement de la sécurité des frontières organisée par le Bureau régional de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) pour l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Cette réunion s’inscrit dans le cadre de la coopération régionale et de la gestion coordonnée des contrôles aux frontières des deux pays ainsi qu’au projet tripartite Algérie/ONUDC/Tunisie d’Appui au renforcement des capacités de lutte contre les trafics illicites et les organisations criminelles transfrontalières en lien avec les groupes terroristes. Cette visite rentre également dans le cadre des travaux du Comité de coopération douanière (CCD) algéro-tunisien au titre de la création de postes mixtes sur la frontière entre les deux pays afin de faciliter et d’harmoniser les contrôles sur le flux des personnes et des marchandises.