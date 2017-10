Bordj Bou-Arréridj : Un mort et 2 blessés dans une collision

La localité de Toubou, située au sud de la commune d’El-Achire, a été hier le théâtre d’un accident mortel sur le chemin de wilaya numéro 1.

Une collision entre une Daewoo et une Iveco, qui a eu lieu à l’entrée de la localité, a fait un mort et deux blessés. La première victime est le chauffeur de la Daewoo qui est mort sur place. Âgée d’une quarantaine d’années, elle a été transportée à la morgue de l’hôpital de Bordj Bou-Arréridj par les agents de la Protection civile. Blessée, sa compagne âgée de 36 ans a été évacuée au même hôpital pour recevoir les soins nécessaires. Le conducteur de l’Iveco, qui a subi le même sort, a été également transporté à l’hôpital. Les gendarmes ont ouvert une enquête. Notons que les services de la Protection civile ont enregistré 16 accidents qui ont fait 1 mort et 22 blessés, durant les 4 derniers jours du mois écoulé.

F. D.