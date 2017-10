Plus de 50 morts à Las Vegas : Pire fusillade depuis des décennies

Un tireur a ouvert le feu dimanche soir à Las Vegas sur une foule rassemblée pour un concert en plein air, tuant au moins 50 personnes dans ce qui constitue la fusillade la plus meurtrière depuis des décennies aux Etats-Unis. Au moins 200 autres personnes ont été blessées, a déclaré à la presse le shérif de Las Vegas, Joe Lombardo. Le tireur a été abattu par la police. Des milliers de spectateurs s'étaient retrouvés dimanche sur une vaste esplanade de la capitale américaine du jeu et du divertissement pour voir se produire Jason Aldean lors d'un festival réputé de musique country. Le tireur avait pris place au 32e étage de l'hôtel Mandalay Bay, surplombant le public. C'est de la fenêtre d'une chambre de cet établissement qu'il a perpétré le carnage. Le président américain, Donald Trump, a été informé de «l'horrible tragédie», a indiqué la Maison Blanche et il a offert ses «sincères condoléances» aux

victimes sur Twitter.