Rixe familiale à Tiaret : Trois personnes mortellement poignardées

Une rixe familiale, qui a éclaté dans la nuit du samedi à Tiaret, a fait trois morts et un blessé grave, a-t-on appris hier des services de la police judiciaire de la sûreté de wilaya. Un citoyen a tué sa femme, son beau -père et sa belle -soeur à coups de couteau et blessé grièvement sa belle mère pour des raisons liées à un contentieux familial, a-t-on indiqué. Les corps des victimes ont été transférés à la morgue de l’hôpital Youcef Damerdji et la belle- mère blessée est sous surveillance médicale, selon des sources hospitalières. Une enquête a été ouverte par les services de police judiciaire de la sûreté de wilaya de Tiaret pour déterminer les causes et les circonstances de ce drame et appréhender l’auteur du crime, qui est en fuite, a-t-on indiqué.(APS)