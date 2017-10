Tlemcen : Saisie de 22,5 kg de kif traité

Les services de Police de la wilaya de Tlemcen ont saisi, cette semaine, une quantité de 22,5 kg de kif traité et 6.130 bouteilles de liqueurs dans quatre affaires distinctes, apprend-on, hier, de la Sûreté de wilaya. Dans la première affaire, les éléments de la sûreté de daïra de Maghnia, en patrouille à travers la ville, ont appréhendé un individu en possession 10 kg de résine de cannabis. Ses deux complices ont été également arrêtés. Par ailleurs, une quantité de 9,5 kg de kif traité, emballée dans huit paquets a été découverte près de l’oued du lieu-dit Sidi Mohamed Boutouil du village d’El Abed, daïra de Sidi Jillali. Une enquête a été ouverte pour identifier et arrêter le ou les auteurs de ce trafic, précise-t-on de même source.

Dans la troisième affaire, les policiers de la sûreté de la daïra frontalière de Beni Boussaid ont découvert et saisi une quantité de trois kg de kif traité.

Enfin, les éléments de la BRI de la police judiciaire de Tlemcen ont procédé à la saisie de 6.130 bouteilles de boissons alcoolisées au niveau des deux domiciles à Hennaya, une commune distante de 11 km de Tlemcen.

La perquisition a, également, abouti sur la découverte et la saisie d’un montant de 10.400 DA et deux armes blanches. Identifiés et en fuite, les deux frères auteurs de ce trafic sont activement recherchés, précise la même source.