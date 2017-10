Tipasa : Arrestation de malfaiteurs pour escroquerie à la vente de parcelles de terrain

La section de recherche de la Gendarmerie nationale de la wilaya de Tipaza a démantelé une bande de malfaiteurs composée de 6 individus qui escroquaient leurs victimes en leur vendant des parcelles avec de faux papiers, a indiqué samedi un communiqué de la Gendarmerie nationale. Le réseau était spécialisé dans la vente de parcelles de terrains en utilisant de faux documents. Plus de 200 actes nuls de transfert de propriété ont été établis, précise le communiqué.

Les éléments de cette bande criminelle utilisaient les réseaux sociaux pour leurrer leur victime en affichant des annonces sous l'objet de projet touristique dénommé «Taline». L'un des administrateurs du projet, chargé de répondre aux appels, accompagne les victimes sur les lieux. Un acte fictif et un plan sont proposés aux clients contre le paiement d'un montant de 50.000 DA comme arrhes moyennant un reçu de paiement dans l'attente de payer le reste du montant global, ajoute le communiqué. L'enquête et l'intensification des recherches et investigations ont permis aux éléments de ladite section d'«arrêter 6 individus appartenant à ce réseau, qui ont été présentés devant le Procureur de la république près le tribunal de Tipasa, lequel les a déférés devant le juge d'instruction qui a ordonné leur mise en détention préventive pour fraude, escroquerie, atteinte aux biens immobiliers, construction sans permis et faux en écritures publiques».