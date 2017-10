Alger : Trois trafiquants de drogue arrêtés

Trois personnes impliquées dans des affaires de trafic de drogue dure (cocaïne) ont été arrêtées par les services de la sûreté d'Alger, a indiqué vendredi dernier un communiqué de la cellule de communication relevant de la sûreté de wilaya.

Dans le cadre de la lutte contre le crime, les services de la sûreté de la wilaya d'Alger ont traité une affaire de trafic de drogue dure (cocaïne) et procédé à l'arrestation de 3 suspects qui avaient en leur possession 6 g de cocaïne et un montant de 400 millions de centimes, lit-on dans le communiqué.

Les éléments de la police judiciaire ont procédé à la fouille de routine d'un véhicule avec à son bord trois personnes trentenaires qui avaient en leur possession dix capsules de cocaïne (5,8 g) et un montant de 400 millions de centimes. Suite aux investigations, les éléments de la police judiciaire ont identifié les personnes qui étaient à bord du véhicule et procédé à leur arrestation. Selon la même source les suspects ont été présentés devant le procureur de la République territorialement compétent qui a ordonné leur mise en détention provisoire.



50 interpellations pour divers délits à Alger et à Annaba



Un autre communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale, indiquera qu’une cinquantaine d'individus ont été interpellés récemment dans les wilayas d'Alger et d'Annaba, pour divers délits. «Dans le cadre de la lutte contre la criminalité, les forces de police de la sûreté de wilaya d'Alger, ont mené récemment des opérations de recherche dans les différents quartiers de la capitale, qui se sont soldées par l'interpellation de 49 individus suspects de divers délits, dont la détention et le trafic de drogue ainsi que le port d'armes prohibées», précise la même source. Ces opérations ont permis, en outre, la récupération de 155 comprimés psychotropes, d'une importante quantité de cannabis traité et d'armes blanches», est-il ajouté. «Par ailleurs, et agissant sur information, les éléments de la sûreté de daïra d'Ain El Berda, relevant de la sûreté de wilaya d'Annaba, ont interpellé un individu suspect au centre-ville pour une affaire de vente illicite de boissons alcoolisées et récupéré 1.320 bouteilles d'alcools destinées au commerce informel», conclut la DGSN.