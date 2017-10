Djelfa : Les deux filles emportées par les eaux retrouvées

Les éléments de la Protection civile en collaboration avec les services de la Gendarmerie nationale de la wilaya de Djelfa ont retrouvé dans la nuit du vendredi au samedi les cadavres des deux filles qui avaient été emportées par les eaux à El-Mdjabra (25 km de la wilaya), a-t-on-appris auprès du responsable de la cellule de communication de la Protection civile, Khalili Mokhtar. «Le cadavre de la mère des deux filles (32 ans) a été retrouvé vendredi dernier emporté par les eaux à H'naniche» a précisé la même source, qui a ajouté que «les recherches se sont poursuivies afin de retrouver les deux filles». Le cadavre de la première fille (18 mois) a été retrouvé à 22h tandis que le corps sans vie de la deuxième victime a été trouvé dimanche matin. Le wali de Djelfa, Hamana Kenfef, s'était rendu sur place pour suivre les opérations de recherche. Le directeur de la protection civile a mobilisé, de son côté, tous les moyens matériels à travers les unités secondaires et l'unité principale de Aïn El Ibil et Messâad ainsi que d'autres équipes. Les éléments de la Gendarmerie nationale y ont également contribué. Selon les premières informations, la mère et ses deux filles se promenaient lorsqu'elles ont étaient surprises par des eaux torrentielles.