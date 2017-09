Béchar : 79 permis retirés et 17 véhicules mis à la fourrière

L’heure était au bilan pour les différents services de la sûreté de wilaya de Béchar, qui, à l’occasion d’un point de presse, ont dressé un bilan des activités des trois principaux services de ce corps de sécurité, en l’occurrence l’ordre public, la police judiciaire et la police de proximité.

On retiendra notamment, qu’au cours de ces trois derniers mois, 34 accidents de la route, ayant entraîné 3 décès et 37 blessés ont été enregistré par les services concernés et qui auront également enregistré 85 délits de la route, 86 infractions, pour lesquelles 814 PV ont été dressés, 79 permis de conduire retirés et 17 véhicules mis à la fourrière.

La police judiciaire sera quant à elle parvenue à résoudre 72,08% des 204 affaires qu’elle a enregistré et qui ont incriminé 34 personnes et permis la saisie de 3, 187 kg de kif traité et 557 comprimés psychotropes de différentes marques.

Entre solidarité, campagne de sensibilisation et activités de proximité, telles les repas chauds du mois de ramadhan, les portes ouvertes à l’occasion des différentes Journées nationales, la police demeure aussi proche des citoyens que cela s’avère, pour la protection des personnes et des biens.

On notera enfin que 13.805 appels téléphoniques, pour diverses demandes d’interventions ont été enregistrés par les principaux numéros verts : 15-48, 17 et 104 et auxquels les citoyens sont désormais habitués.

Ramdane Bezza