Accidents de la route : 14 morts et 11 blessés en 48 heures

Quatorze personnes ont trouvé mort et 11 autres ont été blessées dans 11 accidents de circulation, survenus au cours des dernières 48 heures dans plusieurs wilayas du pays, indiquent samedi dernier les services de la Protection civile dans un communiqué.

La wilaya de Relizane déplore le bilan le plus lourd avec le décès de 5 personnes, suite à 2 accidents de la circulation, le plus important ayant causé le décès de 4 personnes, suite collision entre un camion semi-remorque et un véhicule léger, survenue dans la commune de Mendes.

Par ailleurs, suite aux fortes chutes de pluies, au cours des dernières 24 heures dans les wilayas de M’sila, Djelfa, Sidi Bel Abbès et Ghardaïa, le bilan de la Protection civile déplore 5 décès au niveau des oueds en crue.