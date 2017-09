Azazga : Arrestation d’un individu pour détournement de mineur

Suite à la plainte d’un citoyen pour détournement de mineur de moins de 18 ans, dont sa fille a été victime, les forces de police de la sûreté de daïra de Bouzeguène ont ouvert une enquête qui a permis de confondre et arrêter l’auteur, âgé de 22 ans, demeurant à Azazga, a annoncé hier la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Tizi-Ouzou dans un communiqué. L’individu incriminé dans cette affaire a, selon le communiqué, « fait connaissance avec la victime sur le réseau social Facebook, et au fil des échanges, il l’a détournée et l’a incitée à la débauche en usant de chantage ». Une procédure judiciaire a été instruite à son encontre pour viol sur mineure, acte contre nature, incitation à la débauche, atteinte à la vie privée par la prise de photos et vidéos sans consentement, et confection de scènes obscènes à des fins de diffusion, lit-on dans ce même communiqué. Présenté au parquet la ville d’Azazga, le 21 du mois courant, le mis en cause dans cette grave affaire de détournement de mineur a été mis en détention préventive, a, par ailleurs, indiqué la même source.

Bel. Adrar