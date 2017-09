Bordj Bou-Arréridj : Meurtre au centre ville

La cité du 18-Février, au centre ville de Bordj Bou Arreridj, a été le théâtre dimanche d’un meurtre commis en pleine rue. Il était 18 heures quand deux habitants de la cité sise près du siège de la wilaya s’y sont rencontrés pour régler un différend concernant une somme d’argent emprutée. Le ton est vite monté et soudain l’un d’eux retire un tourne-vis de sa poche pour asséner un coup mortel au second. Le meurtrier âgé de 37 s’est enfui laissant sa victime (32 ans) gisant dans une marre de sang. Il a été rattrapé par la police qui a été alertée aussitôt et résenté, hier, au procureur de la République prés du tribunal de Bordj Bou Arreridj qui l’a placé sous mandat de dépôt.

Notons que la cité du 18-Février abrite le siège le CMS de la Sûreté de wilaya. ainsi que celui de la 3ème Sûreté urbaine. La victime qui répond aux initiales de D.I a été enterrée hier après la prière du D'hor devant une foule nombreuse. Le crime qui a choqué toute la population de la ville était dans toutes les discussions hier. F. D.