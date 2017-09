Mascara : une bande de malfaiteurs spécialisée dans le cambriolage arrêtée

Les éléments de la septième sureté urbaine relevant de la sureté de Wilaya de Mascara ont réussi à démanteler une dangereuse bande de malfaiteurs activant dans les différents types de vols. L’arrestation a eu lieu suite à une plainte déposée par une victime demeurant au chef-lieu de la wilaya de Mascara, laquelle a été avoir été victime du cambriolage de son domicile familial de la part d’un individu inconnu. Le malfaiteur avait mis la main sur une somme d’argent de 20 millions de centimes ainsi qu’un coffre plein de bijoux à savoir une ceinture en or contenant 21 pièces de « Louis d’Or », des colliers en or, des bagues, des bracelets et boucles d’oreilles. Les services de sécurité ont alors entamé leurs investigations à partir du constat sur la scène de crime, ce qui a permis de découvrir certains éléments aboutissant à identifier les malfaiteurs.

Le suspect principal a alors été arrêté en un temps record, il a été conduit au siège de la Brigade, il s’agit d’un jeune homme âgé de 27 ans. L’investigation a permis d’identifier les autres suspect ayant participé au méfait. Le second suspect âgé lui aussi de 27 ans, demeurant une wilaya limitrophe, a été arrêté à son tour. Une quantité importante de bijoux a pu être récupérée après avoir été revendue par le suspect à différentes personnes, soit un total de 480 grammes, ce qui constitue le total des objets volés à la victime, ainsi qu’une somme d’argent avoisinant les 50 millions de centimes, provenant de la vente des objets volés. Une procédure judiciaire a alors été instruite à l’encontre des suspects qui ont été présentés devant le parquet, lequel a placé le suspect principal et son acolyte en détention.



A. Ghomchi