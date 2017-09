Sétif : Collision entre un Bus et une voiture : 1 mort et 18 blessés

Cet accident, qui s’est produit lundi dans la matinée sur un axe reconnu désormais pour être dangereux, s’est traduit immédiatement par l’intervention des éléments de l’unité principale de la Protection civile, pour apporter les secours nécessaires aux victimes de la collision qui s’est produite entre un véhicule de tourisme se dirigeant vers Aïn Roua et un bus de voyageurs d’une capacité de 25 places, arrivant de la localité de Bouandas.

Une collision qui s’est traduite par le décès sur place du conducteurs de la voiture, âgé de 29 ans, et 18 blessés à différents degrés, âgés entre 18 et 60 ans, parmi lesquels 9 femmes, qui ont reçu les soins necessaires avant d’être évacués vers le service des urgences du CHU de Sétif, précise un communiqué de la direction de wilaya de la Protection civile.

Les services de la Protection civile ont mobilisé 6 ambulances, dont 2 médicalisées, avec à leur bord 2 médecins et deux engins d’intervention afin de libérer les victimes enfermées dans la voiture et le bus, en plus de 30 agents, en présence du chef d’unité, du directeur de wilaya et des services de sécurité.

Le wali s’est rendu au CHU où il s’est enquis de l’état de santé des blessés qui devaient quitter l’hôpital dans le courant de l’après-midi et dans la matinée.

F. Zoghbi