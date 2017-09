Ouargla : 1.210 tonnes de déchets ramassés

Plus de 1.210 tonnes de déchets, tous types confondus, ont été ramassés à travers la daïra de Ouargla, durant les deux derniers week-ends, a-t-on appris lundi auprès de l’Etablissement public de wilaya de gestion des centres d’enfouissement technique (EPWG-CET).

Cette action, qui entre dans le cadre d’une vaste campagne de nettoiement et de ramassage de déchets (ménagers et inertes) lancée le 16 du mois courant, a touché les différents quartiers et artères dans les communes d’Ouargla et Rouissat, a indiqué à l’APS le chef de service de l’administration et des finances à l’EPWG-CET, Abdelkrim Akroum.

L’établissement a mobilisé d’importants moyens humains et logistiques, dont des camions, des chargeurs et d’autres engins pour assurer le bon déroulement de cette campagne visant à éradiquer une trentaine de "points noirs" diagnostiqués à travers ces deux communes, a-t-il précisé. Cette quantité de déchets collectée a été transportée vers le CET de Bamendil (périphérie d’Ouargla), qui assure le traitement, le tri, la récupération des déchets recyclables et l’enfouissement, conformément aux normes environnementales en vigueur, indique le même responsable.

M. Akroum a fait savoir aussi que cette structure a accueilli, l’année écoulée, plus de 39.436 tonnes de déchets domestiques (à raison de 196,47 tonnes/ jour), avec la récupération de près de 168 tonnes de produits recyclable (fer, aluminium, plastique et autres).

Plusieurs citoyens, rencontrés par l’APS, ont salué cette campagne de volontariat appelée à préserver l’environnement et rendre à la ville d’Ouargla sa beauté. Ciblant les dix daïras que compte la wilaya d’Ouargla, cette campagne de nettoiement, qui intervient en application d’un plan national initié par le ministère de l’intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, se poursuivra chaque week-end, avec le concours de différents secteurs, des entreprises privées, des citoyens et des bénévoles issus de comités de quartiers. (APS)