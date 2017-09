Bordj Bou-Arréridj : Opération coup-de-poing des gendarmes

Le groupement de la gendarmerie de la wilaya de Bordj Bou Arreridj a effectué durant ce week-end, une opération coup de poing contre les milieux du crime dans la wilaya. Cette opération qui a nécessité la mobilisation de tous les éléments du groupement a offert la possibilité de sécuriser toutes localités de la wilaya par l’occupation du terrain qui pourrait être utilisé par les malfaiteurs.

La présence des gendarmes sur tous les axes routiers, les places publics et même les endroits déserts a permis d’identifier 3.521 véhicules et 8.365 suspects. Si le contrôle des premiers s’est avéré négatif, celui du second a conduit à l’arrestation de 16 personnes qui étaient recherchés pour différents crimes. Ils ont été présentés aux autorités judiciaires compétentes.

Le bilan global de l’opération qui a duré 48 heures complètes est de 94 délits constatés en matière de police judiciaire, 135 autres pour la police économique et 287 pour la circulation.

Une grande quantité de kif traité, de boissons alcoolisées et même de produits alimentaires dont 5 quintaux de pommes de terre ainsi qu’un lot de vêtements ont été saisis. Ce qui a été appréciée par les citoyens qui ont reconnu le rôle important joué par la Gendarmerie dans la protection des personnes et des biens.

