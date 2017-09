Accidents de la circulation : 14 morts en 48 heures

Quatorze personnes ont trouvé la mort et 45 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus durant les dernières 48 h, a indiqué samedi un communiqué de la direction générale de la Protection civile.

Dix-sept accidents de la circulation survenus durant ces dernières 48h ont fait 14 morts et 45 blessés. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Mascara avec 3 personnes décédées et 5 autres blessées suite à 2 accidents de la circulation, le plus important ayant causé le décès de deux personnes et 5 autres blessées suite au renversement d'un véhicule léger survenu sur la RN 14 dans la commune de Sidi Kada, lit-on dans le communiqué. Durant la période allant du 21 au 23 septembre 2017, les unités de la protection civile ont enregistré 4.638 interventions dans les différents types d'intervention pour répondre aux appels de secours, suite à des accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuations sanitaires, extinction d'incendies et dispositifs de sécurité.

Par ailleurs, les services de la Protection civile de la wilaya d'Annaba sont intervenus pour l'extinction d'un incendie qui s'est déclaré à l'intérieur d'une habitation sise à la cité Boukhadra commune d'El Bouni ayant causé le décès d'une personne de sexe masculin carbonisé âgé de 50 ans. Le corps de la victime a été évacué vers l'hôpital local, conclut la même source. (APS)