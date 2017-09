Crime crapuleux à Annaba : Une jeune femme poignardée à mort

Une jeune femme a été poignardée à mort avant-hier, à l’entrée de l’école primaire Hocine Boukhettouta, dans la localité de Bouzaaroura, commune d’El Bouni, indique un communiqué de la Protection civile de la wilaya de Annaba. Agée de 27 ans et répondant aux initiales A. Z., la victime a succombé a ses blessures dans l’enceinte de l’école primaire après avoir reçu plusieurs coups de couteau, a précisé la même source. Le corps de la victime sans vie, a été transféré à la morgue de l’hopital Ibn Rochd au chef lieu de wilaya. Une enquête a été ouverte par les services de sécurité compétents pour déterminer les causes exactes à l’origine de ce crime odieux qui jetté l’émoi et la consternation au sein de la population de la région.

B. Guetmi