Syrie : L’armée a repris 44 villes et villages en deux semaines

L'armée syrienne et ses forces alliées ont repris 44 villes et villages des mains du groupe terroriste autoproclamé «Etat islamique» (EI/Daech) depuis le 10 septembre dans le centre et l'est de la Syrie, a rapporté l'agence de presse syrienne SANA. L'armée syrienne progresse dans les provinces de Deir ez-Zor (est), de Raqqa (nord) et de Hama (centre), a précisé SANA. Des centaines d'éléments de Daech ont été tués dans les opérations, qui ont détruit 19 centres de commandement du groupe terroriste. Daech est également en déroute dans la partie orientale de la province de Homs, dans le centre de la Syrie, a fait savoir une source militaire. Les opérations dans les provinces de Homs, de Raqqa, de Hama et de Deir ez-Zor font partie d'une offensive à grande échelle visant à éradiquer les terroristes dans des régions d'une importance stratégique à travers la Syrie.(APS)