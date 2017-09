Découverte de casemates à Djelfa et de bombes à Ain Defla

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de fouille et de ratissage, un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert, le 22 septembre, deux casemates contenant une quantité de munitions à Djelfa (1re Région militaire), tandis qu’un autre détachement a détruit deux bombes de confection artisanale à Ain Defla (1re Région militaire)», a indiqué hier un communiqué du ministère de la Défense nationale. Par ailleurs et dans le domaine de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des éléments de la Gendarmerie nationale «ont arrêté à Bouira (1re Région militaire), trois trafiquants d’armes et saisi un pistolet automatique, un fusil à pompe et une arme à feu, ainsi qu’une quantité de munitions de différents calibres, tandis que des Garde-frontières ont intercepté un narcotrafiquant en possession de 23 kilogrammes de kif traité à Tlemcen (2me Région militaire)», souligne le communiqué du MDN. (APS)