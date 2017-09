IL usurpait l’identité d’un officier supérieur : L’escroc arrêté à Douéra

Les éléments de la Gendarmerie nationale de la wilaya d’Alger ont récemment arrêté un individu, usurpateur d’identité d’un officier supérieur de l’Armée ayant escroqué 20 citoyens, a indiqué hier un communiqué de la cellule d’information du groupement régional de la Gendarmerie nationale d’Alger. La brigade territoriale de la Gendarmerie nationale de Sidi Slimane relevant de la Gendarmerie nationale de Douéra a arrêté un individu qui se faisait passer pour un officier supérieur de l’Armée et ayant escroqué une vingtaine de citoyens, lit-on dans le communiqué. La fouille du domicile du mis en cause, sis à Koléa (w. Tipasa) a permis la saisie de plusieurs documents administratifs, de documents falsifiés, de tenues militaires, de pistolets à impulsions électriques (Tasers) et d’armes blanches.

Le prévenu a été présenté devant le procureur de la République, près le tribunal de Koléa, qui a ordonné son incarcération.