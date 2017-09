Reconduction de l’accord : les discussions reportées à novembre

Les discussions concernant la reconduction, au-delà de mars 2018, de l’accord de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses partenaires portant sur la réduction de la production pétrolière, ont été reportées à novembre prochain, a indiqué, hier à Vienne, le ministre de l’Énergie, Mustapha Guitouni. «Les choses vont bien puisque les quotas étaient respectés par les pays participants avec un taux 116%. On n’a pas donc discuté de l’extension de l’accord au-delà de mars 2018. On a laissé cette question à la réunion de novembre prochain», a déclaré M. Guitouni, à l’issue de la 5e réunion du Comité ministériel conjoint de suivi de l’accord des pays de l’Opep et non Opep (JMMC). Selon le ministre, les propositions à retenir seront examinées novembre prochain suivant l’évolution du marché pétrolier. «Tout dépend de les fluctuations du marché, on ne peut pas anticiper maintenant, mais en novembre des décisions seront prises», a-t-il souligné. M. Guitouni a réitéré l’engagement de l’Algérie à respecter le quota fixé dans le cadre de l’accord, mais aussi à «rapprocher les avis des pays producteurs quand il y a des divergences pour trouver des solutions». La prochaine réunion du JMMC se tiendra à Vienne le 29 novembre, la veille de la 173e réunion ordinaire des ministres de l’Opep. Ce comité a exprimé, lors de la 5e réunion tenue vendredi dans la capitale autrichienne, sa «satisfaction» quant au taux record de conformité atteignant 116%. Pour rappel, le JMMC a été créé à la suite de la 171e Conférence ministérielle de l’Opep de novembre 2016 et de la déclaration de coopération faite lors de la réunion ministérielle conjointe Opep-non-Opep tenue en décembre 2016. Lors de la réunion de décembre, onze producteurs de pétrole non-Opep ont coopéré avec les 13 pays membres de l’Opep en vue de rééquilibrer le marché mondial du pétrole en baissant la production de 1,8 million de barils par jour. Le JMMC est chargé de veiller à ce que ces objectifs soient réalisés grâce à la mise en oeuvre des ajustements volontaires de la production de pétrole des pays Opep et non Opep.(APS)