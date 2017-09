grand prix international de voile : 65 participants à Mostaganem

Pas moins de 65 sportifs prendront part au premier grand prix international de voile catégorie «Optimist» (moins de 15 ans garçons et filles) prévu à Mostaganem du 22 au 25 septembre en cours, a-t-on appris mercredi du président de la ligue de wilaya des sports nautiques. Ce tournoi, qui sera annuel et intégré au calendrier de la Fédération algérienne de sports nautiques, mettra en lice des sportifs de huit pays dont l’Algérie, la Tunisie, le Maroc, la Libye, l'Egypte, la Palestine, le Soudan et l'Angola, a indiqué, à l'APS, Dermichi Sid Ali. Cette manifestation sportive se déroulera à proximité du port de pêche et de plaisance de Salamandre et comportera 11 courses en individuels (garçons et filles). Elle a pour objectifs de promouvoir ce sport dans la wilaya, d'attirer un grand nombre de pratiquants, surtout des communes côtières et de créer une ambiance d’échange entre sportifs algériens et leurs homologues étrangers, a-t-il souligné affirmant que Mostaganem pourra devenir un pôle de sports nautiques. Ce grand prix est initié par la Fédération algérienne de voile en collaboration avec la ligue de wilaya de la discipline et la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Mostaganem. Cette wilaya a abrité, en juin et juillet derniers, quatre stages de l’équipe nationale de voile en catégorie optimistes (garçons et filles) en préparation du championnat africain qui a eu lieu du 29 juin au 6 juillet dernier en Egypte. Par ailleurs, la ligue de voile œuvre à développer ce sport dans la wilaya en augmentant le nombre d’adhérents de 70 à 150 dans les prochaines années. Elle a lancé un appel aux autorités de wilaya pour activer le projet de réalisation d’une base aquatique en vue de développer les disciplines de ce sport dont la planche à voile et le surf, a-t-on fait savoir.