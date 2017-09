Natation : Le collège technique national à Alger

La Fédération algérienne de Natation (FAN) organise son collège technique national, samedi à 9h00 au niveau du Centre régional de regroupement et préparation des jeunes talents et de l’élite sportive à Souidania (Alger), a indiqué mercredi un communiqué de l'instance fédérale. Le collège technique national est un organe chargé de formuler toutes propositions, recommandations susceptibles de contribuer à la détermination des objectifs et méthodes ainsi que les actions liés à l’organisation, l’animation, la promotion et le développement de la discipline au sein de la fédération. Le collège technique national devrait être composé par des techniciens exerçant dans les différentes structures de la natation nationale. Sur un autre volet, la Fédération algérienne de natation tiendra une assemblée générale extraordinaire, le 30 septembre 2017, à partir de 09h00, au niveau du Centre de presse international de l’Office du Complexe Olympique «Mohamed Boudiaf", à Alger, selon la FAN. L’ordre du jour des travaux de l'AGEx portera sur la lecture pour approbation des résolutions des Assises Nationales et du Collège Technique National. Au volet purement sportif, la sélection nationale U20 (messieurs) de water-polo effectue un stage de préparation en prévision de sa participation au Championnat arabe de la catégorie, prévu du 9 au 13 octobre 2017 à Tunis, conclut le communiqué la FAN.