Championnat amateur : Tissemsilt évite le forfait

Les clubs de football de la wilaya de Tissemsilt, engagés dans les différentes divisions inférieures, ont failli déclarer forfait pour la saison 2017-2018 si ce n’était l’intervention des autorités locales. Les clubs en question se sont tous retrouvés dans l’incapacité de s’acquitter des frais d’engagement, oscillant entre 400.000 et 800.000 de DA (selon le palier de compétition), et il aura fallu l’intervention du wali de Tissemsilt, Abdelkader Benmessaoud, pour résoudre le problème , a indiqué jeudi à l’APS le président de la Ligue de football de la wilaya de Tissemsilt, Rabah Soudani. Cette mesure a permis à une quinzaine de formations de Tissemsilt de s’acquitter des frais d’engagement et prendre part par là même à la compétition de l’exercice 2017-2018 , s’est réjoui le même responsable. Les clubs de Tissemsilt ont rencontré les mêmes contraintes la saison passée, et ils ont du faire des mains et des pieds pour pouvoir participer à leur championnat, a rappelé Soudani. En raison de leurs situations financières déplorables, plusieurs clubs amateurs dans différentes divisions, trouvent encore des difficultés pour payer leurs frais d’engagement. Une situation ayant conduit la Fédération algérienne de football à prolonger les délais fixés en la matière afin d’éviter des éventuels forfaits. Le problème a été soulevé d’ailleurs par les présidents des Ligues régionales et de wilayas au cours des trois réunions qui les ont regroupés, en ce mois de septembre, avec le premier responsable du football algérien, Kheïreddine Zetchi.