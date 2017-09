Criminalité : Arrestation d'un employé de la Société Générale pour vol de plus de 2,4 milliards de centimes à Hussein Dey

Les services de Sûreté de la wilaya d'Alger ont arrêté récemment un employé de la banque Société Générale à Hussein Dey pour son implication présumée dans le vol de plus de 2,4 milliards de centimes, en monnaie nationale appartenant au groupe financier, ont indiqué mardi les mêmes services.

«L'affaire a commencé par une plainte déposée par l'Administration de la banque Société Générale, agence de Hussein Dey, pour vol d'une somme d'argent en monnaie nationale estimée à 2,4 milliards de centimes, contre un agent de sécurité et de prévention», indique un communiqué rendu public par la cellule de Communication et des relations publiques de la Sûreté de la wilaya d'Alger.

Le principal suspect «apparaissait sur les caméras de vidéosurveillance, en train d'accéder à un endroit sécurisé de la banque, avec un grand sac qu'il avait rempli de billets pendant que les lieux étaient vacants pour ensuite sortir par une porte arrière», selon la même source.

Après l'arrestation du mis en cause qui s'était réfugié dans la wilaya de Tizi Ouzou, une perquisition a été menée dans son domicile, où le montant subtilisé a été retrouvé, a-t-on précisé.

Le mis en cause a été présenté devant le procureur de la République territorialement compétent qui a ordonné son placement en détention provisoire.