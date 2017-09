Béchar : Arrestation de dealers

Poursuivant leurs diverses actions d’investigations et de recherches, à la suite d’informations qui se sont toujours avérées fiables, les éléments de la BMPJ 1 de Béchar ont réussi à mettre fin aux agissements d’un dealer, âgé de 22 ans et qui écoulait sa marchandise au quartier dit «Zone Bleue». L’arrestation du suspect aura effectivement de découvrir, à l’issue d’une fouille corporelle, 45 gr de kif et la somme de 27000 dinars, fruit de la vente illicite de sa marchandise.

Ces mêmes éléments auront par ailleurs également pu arrêter, dans les mêmes conditions et suite à des informations, deux autres trafiquants, respectivement âgés de 33 et 19 ans et qui circulaient à bord d’un véhicule, en plein centre-ville et à une heure très tardive de la nuit. Une fouille minutieuse de leur véhicule aura permis la découverte de 88 comprimés psychotropes. Suite aux procédures d’investigations en vigueur, les accusés ont été présentés en comparution directe devant le Procureur de la République près le tribunal de Béchar, qui aura placé le premier sous mandat de dépôt, alors que les deux autres ont été mis en liberté provisoire, en attendant les délibérations.

Ramdane Bezza