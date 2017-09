Exploitation des eaux traitées à des fins d’irrigation : Ouargla y pense

Une étude technique portant ré-exploitation de l’eau traitée dans l’irrigation agricole est projetée à Ouargla, a-t-on appris lundi des responsables de la direction des ressources en eau (DRE). Cette étude a pour objectif d’identifier les diverses voies d’exploitation des eaux traitées dans l’irrigation des périmètres agricoles dans le Grand Ouargla, à partir de la Station de traitement et d’épuration (STEP) implantée dans la région, a indiqué le DRE, Noureddine Hamidatou, à l’APS. L’approche vise à la fois la préservation des ressources en eau et la protection de l’environnement, a-t-il souligné.

La STEP d’Ouargla, implantée dans la zone de Said-Otba, commune de Ouargla, est l’une des cinq grandes installations similaires concrétisées à travers différentes régions du pays, et est appelée à couvrir les besoins d’une population de 400.000 habitants, selon le même responsable. Opérationnelle depuis 2010, cette station offre une capacité de traitement de 40.000 m3/jour d’eaux usées rejetées ensuite vers l’exutoire de Sebkhet Sefioune à 40 km d’Ouargla. Le DRE d’Ouargla a fait part également du lancement cette année, en coordination avec l’antenne locale de l’Office national d’irrigation et de drainage (ONID), d’une opération d’entretien et de réhabilitation des drains d’évacuation des surplus d’eau d’irrigation issues des palmeraies de la région.

Ce projet, dont les travaux entamés au niveau de la région du Grand Ouargla sont à 60% d’avancement, permettra de lutter contre la stagnation des eaux au niveau des drains, et par conséquent contre les maladies à transmission hydrique, a noté le même responsable. (APS)