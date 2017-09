Tissemsilt : Trois incendies détruisent plus de 15 ha d’arbres forestiers

Trois incendies déclarés ces dernières 48 heures dans la wilaya de Tissemsilt, ont ravagé plus de 15 has d’arbres forestiers, a-t-on appris, lundi, de la conservation locale des forêts. Le premier feu a été enregistré, samedi après midi, à la forêt Djouaza de Sidi Lantri, causant la destruction de 4 has d’arbres de pin d’Alep. Deux autres feux ont été enregistrés dimanche au niveau des forêts de Sidi Kacem (Lardjam) et Ain Mézila (Béni Chaib), détruisant 11 ha d’arbres de pin d’Alep, de chêne et d’eucalyptus. L’intervention des agents de la conservation des forêts, soutenus par des éléments de la protection civile, a permis d’éteindre ces feux. La vigilance et l’intervention rapide des agents des deux corps ont permis de sauver de vastes superficies menacées par les flammes. Un important dispositif a été mis en place pour éteindre ces incendies dont les causes ne sont pas encore connues. (APS)