El-Eulma : La ville fait sa toilette

Un plan d’action tendant à l’éradication de tous les points noirs, responsables de la détérioration de l’environnement a été lancé à travers les 60 communes de la wilaya de Sétif, cette campagne à été marquée par la mobilisation d’importants moyens humains et matériels, visiblement satisfaisant pour certaines localités et un peu moins pour d’autres ou des actions non moins importantes ont été déjà menées depuis plusieurs jours pour faire disparaître les immondices et autres gravats, qu’auront entre autres laissées toutes ces opérations de résorption de l’habitat précaires à travers cette wilaya.

Des séquelles qui sont aussi le produit de l’indifférence de toutes ces entreprises qui ne trouve pas mieux que d’abandonner leurs gravas et autres restes de constructions qu’en bordure d’axes routier ou tout simplement de citoyens pour lesquels les valeurs du civisme semble hélas avoir été réduites à de vains mots, ne se souciant point de l’état de l’environnement qui les entoure, dans bien des cas s’étalant jusqu’au seuil de leur porte sans que réaction ne s’en suive hélas, sans cesse animés par cette mentalité du «Beilek».

F. Zoghbi