Enseignement supérieur : Le montant des bourses inchangé

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a affirmé, hier dans un communiqué, que le montant des bourses, tous cycles confondus, n’a connu aucun changement et que les rumeurs relayées sur les réseaux sociaux concernant une pseudo réduction du montant desdites bourses étaient infondées.

«Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique informe l’ensemble des étudiants inscrits dans les différents cycles de formation et d’enseignement supérieurs qu’aucun changement n’est survenu sur le montant des bourses et que les informations relayées sur les réseaux sociaux concernant une supposée réduction du montant des bourses sont infondées», a indiqué le communiqué.

Le ministère «dément en bloc ces rumeurs colportées à la veille de la rentrée universitaire 2017», conclut le communiqué. (APS)