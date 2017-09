Sidi Bel-abbès et Béchar : échec à la criminalité

"Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l’ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté, à Sidi-Bel-Abbes /2e RM et à Bechar/3e RM, un contrebandier et 57 kilogrammes de kif traité tandis qu’à Biskra /4e RM un détachement de l’ANP a saisi 17.000 boîtes de cigarettes et 181 kilogrammes de tabac", a précisé la même source. D’autre part des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté à Tlemcen /2e RM deux personnes et saisi 13 fusils de fabrication artisanale, 31 kilogrammes de poudre noir, et 1.484 cartouches de différents calibres, est-il ajouté.

Par ailleurs, des unités de Gardes-côtes ont déjoué à El-Kala /5e RM, une tentative d'émigration clandestine de 14 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale, tandis que des détachements de l’ANP ont arrêté 8 immigrants clandestins de différentes nationalités à In-Amenas/4e RM et Bordj Badji Mokhtar/6e RM, a relevé le communiqué du MDN. (APS)