Complexe d’habillement et couchage de l’ANP d’Aïn Beïda : Baptisation au nom du chahid "Khalaf El Ghazali"

Le complexe d’habillement et couchage de l’Armée nationale populaire (ANP) d’Aïn Beïda (Oum El Bouaghi) a été baptisée jeudi dernier au nom du chahid Khalaf El Ghazali. La cérémonie de baptisation de cette unité a été présidée par le général Rachid Barèche, représentant du commandant de la 5e Région militaire, en présence de la famille du chahid et des autorités locales civiles et militaires. Au cours de cette cérémonie, un des compagnons du chahid a rappelé le courage et la bravoure de Khalaf El Ghazali, agriculteur de son état qui n’a pas hésité à rejoindre les rangs de l’Armée de libération nationale (ALN) au déclenchement de la Révolution libératrice. Né en 1932 dans la région Ezzarg à Aïn El Beïda, Khalaf El Ghazali, a grandi dans une famille de militants et a rejoint, en 1955, le maquis dans la Wilaya historique I (la région 4 - la zone 3).

Le chahid Khalaf El Ghazali est tombé en martyr, en 1956, dans une embuscade tendue par l’armée française à la région 2 (Wilaya historique I). (APS)