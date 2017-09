Pour leurs vigilance et professionnalisme : Trois policiers félicités à Oran

Trois éléments de la sûreté urbaine d’El Hamar, dans la daïra de Gdyel, à l’est d’Oran, ont été félicités par le contrôleur de police Salah Nouasri, chef de la sûreté de la wilaya d’Oran pour leur vigilance et leur professionnalisme, en intervenant rapidement face à des mouvements suspects constatés devant leur commissariat, a-t-on appris mardi dernier de la cellule de communication de ce corps de sécurité. Dans un communiqué remis à l’APS, le responsable de ladite cellule de communication a précisé que lors de la visite de travail du wali d’Oran dans la daira de Gdyel, le chef de la sûreté de la wilaya d’Oran a saisi, lundi, l’opportunité de l’inspection du siège de la sûreté urbaine 2 de Gdyel pour féliciter ces trois policiers. Mercredi, à une heure avancée de la nuit, ces agents ont fait preuve de vigilance et de professionnalisme en intervenant fermement et rapidement devant des mouvements suspects constatés devant le siège de leur lieu de travail, précise la même source.

A cette occasion, le wali d’Oran, Cherifi Mouloud, a fait part de sa reconnaissance et de sa considération aux efforts déployés par les services de police et les autres corps de sécurité, notamment l’ANP, qui veillent sur la protection des citoyens et de leurs biens et luttent contre les formes de la criminalité, ajoute-t-on dans le même communiqué. (APS)