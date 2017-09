ANP, Tipasa et Boumerdès : Seize casemates détruites

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d’une opération de fouille et de ratissage à Tipasa/1re Région militaire, un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 12 septembre 2017, douze casemates pour terroristes, quatre bombes de confection artisanale, des outils de détonation, des moyens de liaison, des denrées alimentaires, des effets vestimentaires et d’autres objets.

De même, un autre détachement a détruit quatre casemates à Boumerdès", précise la même source. D'autre part, et dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l’ANP a saisi, à Tamanrasset/6e RM, "un pistolet-mitrailleur de type kalachnikov et une quantité de munitions", tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté, à Oran et Tlemcen/2e RM, "six narcotrafiquants et saisi 119,5 kilogrammes de kif traité et 750 comprimés psychotropes".

Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre l’immigration clandestine, des Gardes-côtes ont arrêté, à Oran et Aïn Témouchent/2e RM, "62 personnes à bord d’embarcations de construction artisanale, tandis que des gardes-frontières ont intercepté 24 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen", ajoute le MDN.