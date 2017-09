Gendarmerie nationale, M'sila : Saisi de blé destiné à la contrebande

Deux cents quintaux de blé tendre destinés à la contrebande ont été saisis au courant de cette semaine par les services de Gendarmerie nationale dans la commune d'Ouled Slimane, dans la wilaya de M’sila, a-t-on appris hier auprès du service de communication de ce corps constitué. Lors d’un point de contrôle routier mobile, les éléments de la brigade de la Gendarmerie d’Ouled Slimane ont interpellé une personne qui transportait à bord d'un camion 200 quintaux de blé tendre détourné de sa destination initiale pour servir d’aliment de bétail, précise-t-on.

Pas moins de 12.000 quintaux de blé tendre ont été saisis ces deux dernières années à M'sila par le groupement territorial de la Gendarmerie nationale et les services de la sûreté de wilaya dans plus de 100 affaires liées au trafic et détournement de produits soutenus par l'Etat, relèvent ces deux corps constitués dans leurs bilans. Selon les enquêteurs, les contrebandiers vendent le quintal de blé tendre détourné pour constituer un aliment de bétail à 4 000 DA, alors qu'habituellement le quintal de la même céréale est cédé à 2 000 DA pour sa transformation en farine ou semoule. (APS)