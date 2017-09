Accidents de la route : 35 morts et 1.605 blessés en une semaine

Trente-cinq personnes ont trouvé la mort et 1.605 autres ont été blessées, en une semaine, dans 1.286 accidents de la circulation dans plusieurs wilayas du pays, a indiqué hier un bilan de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Tébessa, avec le décès de 5 personnes et 17 autres ont été blessées dans 28 accidents de la circulation, a précisé la même source. (APS)