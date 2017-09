Saïda : Coup d’envoi du festival de Sidi Blal

Le coup d'envoi du Festival national annuel de Sidi Blal a été donné lundi à Saida, avec la participation de représentants de six wilayas du pays. La première journée de cette manifestation, initiée par l’association folklorique de Sidi Blal et qui se poursuivra jusqu’au 15 septembre courant au siège de la zaouia de Sidi Blal, a été marquée par une cérémonie de récitation du Coran. Le programme de ce festival, auquel prennent part des troupes des wilayas de Mascara, Saida, Sidi Bel-Abbès, Ghardaia, El Bayadh et Relizane, comporte des spectacles folkloriques animées par la troupe du diwan de Sidi Blal. Les troupes «Noudjoum Okbane» et «Sidi Allal» de Saida présenteront une danse «Migzaoua» très appréciée localement, sur des airs de chants traditionnels. Une parade est prévue à travers les artères de Saida avec le fameux cortège accompagné d'un taureau et de chants folkloriques des associations participantes. «Une occasion d’égayer la ville», selon le chargé d’information de la zaouia de Sidi Blal, Mohamed Amine Kanou. (APS)